«ربنا كافئني ببطولتين»..كهربا يكشف ما دار بينه وموسيماني عقب هدف قفشة

كشف محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن التعليمات التي وجهها لبيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الاحمر عقب تسجيل مجدي قفشة للهدف الذي توج به القلعة الحمراء ببطولة افريقيا.

وقال "كهربا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" إنه وجه موسيماني عقب الاحتفال بهدف قفشة لاحكام وضبط وسط ملعب الأهلي وزيادة القدرة الدفاعية.

وتابع: موسيماني كان على وشك اشراكي في المباراة لكن بعد الهدف وجهت رامي ربيعة للنزول ووافقني موسيماني، ثم دفع بي لتضييع الوقت.

وعن تحيته للخطيب قال: كنت ارقص فرحاََ ولم اكن انتوي شيئاََ وقتها، ولكن كان في خاطري أن اوجه التحية للخطيب فوجدت نفسي امامه فوجهتها له فظهرت بهذا الشكل الملفت في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

واشار كهربا الى أن جمهور الاهلي تعرض لضغوط قوية للغاية خلال الفترة السابقة، ولكن كانوا ومازالوا يدعمونا برسايل قوية تدفعنا للتتويج.