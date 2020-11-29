شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طلاب المصريين بالخارج يؤدون الامتحانات باللغة العربية عدا اللغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اللغة العربية هى لغة أساسية فى أسئلة امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والإجابة عن جميع المواد، عدا اللغة الأجنبية الأولى والثانية، موضحة أنه بالنسبة لطلاب اللغات يؤدون امتحان العلوم والرياضيات طبقا للغة الأجنبية الأولى التى يدرسها الطالب والمدونة باستمارة التقدم "الإنجليزية أو الفرنسية" فقط.

ووافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى وقت سابق على تعديل الشرط الخاص بإرفاق صورة من إقامة الطالب داخل الدولة المثبت بجواز سفر الطالب والمدرج بُكتيب إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2021، والتي يتم عقدها في شهر أبريل 2021، ليصبح إرفاق صورة من إقامة ولي أمر الطالب مع ضرورة تحرير إقرار موقع من ولى الأمر بتواجد الطالب بالدولة وأنه غير متقدم لأي امتحان في ذات الصف الدراسي في جمهورية مصر العربية أو أى دولة أخرى بخلاف المتقدم منها، ويعتبر امتحان الطالب لاغي إذا تبين خلاف ذلك.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، أنه تم إخطار جميع الجهات المعنية بعدم استلام أي استمارة تقدم غير مستوفاة للمستندات وعدم إرسال أى صور للمستندات المطلوبة بأى طريقة، حيث أنه لن يتم تسجيل أى طالب بامتحانات أبنائنا فى الخارج بصور المستندات.

وشدد نائب الوزير، على عدم فرض أية رسوم إضافية على الطلاب تحت أي مسمى غير منصوص عليه بتعليمات التقدم، ولا يجوز التقدم للامتحان بعد غلق الموقع الإلكتروني إلا بعد التقدم للسفارة بالأسباب والمستندات التى أدت إلى التأخر عن موعد التقدم للامتحان، على أن تقوم السفارة بإرسال تلك المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات للبت فى إمكانية قبول الطالب، وفى هذه الحالة تقوم السفارة بطباعة استمارة التقدم وتسليمها للطالب لاستيفاء البيانات بخط اليد وإعادتها مرة أخرى إلى السفارة لاعتمادها مرفقًا بها أصول المستندات المطلوبة وما يفيد سداد رسوم الامتحان وذلك فى موعد غايته31 يناير 2021.

