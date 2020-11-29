شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 3 جنيهات قيمة اشتراك الطالب ضد الحوداث و12جنيها للتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 3 جنيهات من المصروفات الدراسية للطلاب فى المدارس الحكومية قيمة اشتراك فى صندوق التأمين على الطلبة ضد الحوادث، مؤكدة أنه يتم توريدها إلى الإدارة العامة للتأمين على الطلاب بنسبة 100% سنويا.

وقالت مصادر مسئولة، إن جميع الطلاب فى المدارس الحكومية والخاصة والدولية يشتركون فى صندوق التأمين على الطلاب ضد الحوادث ويتم صرف مبالغ لأى طالب يصاب وللأسرة فى حالة الوفاة بعد تقديم ولى الأمر الأوراق المطلوبة، كما يتم تحصيل مبلغ 12 جنيها قيمة تأمين صحى من طلاب المدارس الخاصة بأنواعها وتورد للهيئة العامة للتأمين الصحى.



وحددت الوزارة المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2020،2021، لطلاب المدارس الحكومية، موضحة أنه فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.



وأكدت الوزارة، أن هناك فئات تم إعفائها من المصاريف، وهى: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التصامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت، وأبناء مصابى الثورة، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعى، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس".

