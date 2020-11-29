شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: مبادرة الرئيس لإنشاء مجمعات متكاملة فرصة لصغار المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هى فرصة طيبة لصغار المستثمرين والشباب، وتنمية الاستثمار فى مصر، والمبادرة انطلقت بالمجمعات الصناعية والوحدات الصناعية جاهزة المرافق، ومتوقفة فقط على إن المستثمر يأتى بالآلات ويضعها فى الوحدة الخاصة به. وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال تواجده ضيفا على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، على فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم الصناعة فى مصر، فالصناعة هى العمود الرئيسى لمصر، حيث لا يمكن أن يحدث تنمية فى مصر إلا عن طريق الصناعة.

وأكد اللواء مهندس محمد الزلاط، أن أجمالى عدد المجمعات الصناعية كان 16 مجمعا صناعيا تعمل على تغطية محافظات الجمهورية بالكامل، وفى فترات سابقة جرى طرح 3 مجمعات بمحافظات بدر والسادات وبورسعيد، ويعملون الآن بطريقة جيدة. وأشار اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أنه جرى البدء من 13 أكتوبر الماضى طرح 7 مجمعات صناعية، بمحافظات "الإسكندرية، والغربية، والبحر الأحمر والأقصر، وبنى سويف والمنيا، وسوهاج"، جرى إنشاء 1657 وحدة بها، والفترة الموجدين فيها الآن هي فترة التقديم، فنحن أغلقنا باب الطرح من أسبوعين.

كانت هذه تفاصيل خبر التنمية الصناعية: مبادرة الرئيس لإنشاء مجمعات متكاملة فرصة لصغار المستثمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.