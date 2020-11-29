شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يؤكد استقبال معهد الأورام 300 ألف مريض سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن رئيس مجلس الوزراء تفقد صباح السبت معهد الأورام القومي، وذلك بعد أعمال الإصلاح والتطوير التى جرى تنفيذها، وذلك عقب حادث الانفجار، الذى وقع أمام المبنى منذ فترة كبيرة، مشيراً إلى أنه جرى تطوير كافة المبانى مرة أخرى.

وأكمل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن هناك 155 حالة تأتى للكشف في العيادات الخارجية للمعهد، كما أن هناك 300 ألف مريض سنوياً يستقبلهم المعهد، كما أن هناك حوالى 730 عضو هيئة تدريس يزرون المعهد من أكفأ الأطباء.

وتابع وزير التعليم العالي، أن المسئولين أخذوا تكليفاً من الرئيس ببدء العمل في تطوير وتجميل المبني في نفس يوم الحادث، كما أن مبني الإدارة تأثر جراء الانفجار، ورئيس الوزراء تفقد اليوم مباني المعهد، قائلا: "لم نكتفِ في إزالة آثار الدمار، ولكن تم تطوير المبنى بشكل كامل.

وكان تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إعادة تأهيل مباني المعهد القومي للأورام، وتطوير خدماته، ضمن خطة الترميم والتطوير والتحديث التي يخضع لها هذا الصرح الطبي الهام، التى بدأت فور تضرره جراء حادث تفجير تعرض له في أغسطس 2019، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بهذا الصرح التعليمى والعلاجى الكبير، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من إجمالى الأعمال، وأن تكون على أعلى مستوى من الجودة.