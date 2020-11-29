شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: قدمنا 3 ملايين خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأشار د. أحمد السبكي، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين من خلال 38 منشآة صحية تابعة للهيئة ببورسعيد، منها 31 مركز ووحدة صحة طب أسرة بالإضافة إلى 7 مستشفيات، مجهزين بأحدث التجهيزات الطبية، وتضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والمميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.

وأضاف أن عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، التضامن، الزهور، الحياة بورفؤاد، السلام) ببورسعيد، خلال هذه الفترة بلغت 1,175,068 مليون خدمة، شملت 525,002 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، 618,233 ألف فحوصات طبية معملية، بالإضافة إلى 31,851 ألف عمليات جراحية ما بين عمليات متقدمة وذات مهارة ونادرة وكبرى وصغرى ومتوسطة وذات طابع خاص.

وتابع د. السبكي أن إجمالي المترددين من منتفعي التأمين الصحي الشامل على مراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد خلال الفترة سالفة الذكر، بلغ أكثر من 1.2 مليون متردد، فيما بلغت عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم من خلالها 1,824,932 مليون خدمة طبية، شملت 942,096 ألف خدمة من خلال عيادات طب الأسرة، 232,816 ألف خدمة الفحص، 196,432 ألف كشف بعيادات الأسنان، 58,548 ألف خدمة في عيادات تنظيم أسرة، 34284 كشف بعيادات النسا، إضافة إلى 68,636 ألف خدمة بعيادات الباطنة والأطفال، وذلك إلى جانب 292,120 ألف خدمات المعمل والأشعة.