شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. صداع ودوار وخفقان فى القلب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين خاصة كبار السن بأنه عند الشعور بأعراض ارتفاع ضغط الدم والتي تتمثل في خفقان القلب بشكل غير منتظم ونزيف من الأنف وطنين في الأذن وصداع ودوار بضرورة التوجة للمستشفيات والعيادات المتنقلة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة للكشف وصرف العلاج بالمجان .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن ارتفاع ضغط الدم أكثر من 90/ 140 ميليمتر زئبقي عند قياسة عدة مرات في توقيتات مختلفة تأتي كأحد الأعراض التي يجب وضعها فى الاعتبار.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة توفر كامل العلاج للحالات المرضية مع ضمان صرف العلاج بالمجان مدى الحياة مؤكدة أنه يتم توفير العلاج علي نفقة الدولة أو التأمين الصحي.