شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة لأطفال مصر بأمريكا: هستناكوا فى مصر ناكل ملوخية.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورددت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مع الأطفال النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، وتحدثت معهم عن الأكلات المصرية، حيث عبر الأطفال عن حبهم للأكلات المصرية مثل الملوخية والفول والطعمية والمحشى.

ووجهت وزيرة الهجرة تساؤلا للأطفال: "مين منزلش مصر قبل كدا؟، فيما عبر الأطفال عن حبهم لوطنهم الأم مصر ورغبتهم الشديدة فى زيارتها.

وأكدت وزيرة الهجرة للأطفال قائلة: "مصر بلدكم جميلة وكلنا شعب واحد وكلنا بنحب بعض وأن الرئيس السيسى عندما جاء وحكم مصر قرب كل الشعب من بعضه وأصبح مفيش فرق بين حد".

وتابعت وزيرة الهجرة فى حديثها للأطفال: "كلنا نؤمن برب واحد وكلنا واقفين خلف الرئيس واحنا اللى هنبنى بلدنا"، وتحدثت للأطفال عن دور الجندى المصرى قائلة: "عندنا جيش قوى وجنودنا واقفين فى البرد عشان يحموا بلدنا وتعيشوا مطمئنين على بلدكوا".

واختتمت وزيرة الهجرة كلمتها للأطفال: "اسمعوا كلام بابا وماما عشان هما عاوزين يعلموكوا حب البلد وهستناكوا فى مصر قريب لما الكورونا تخلص ونأكل ملوخية سوا".

وفى ختام اللقاء، رفع الأطفال علم مصر، فيما أعربت الوزيرة عن سعادتها لحرص أولياء أمور الأطفال على زرع قيم الولاء والانتماء وحب الوطن فى أبنائهم، لافته للأطفال أن المبادرة أصبحت تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس السيسى.

والمعسكر الرابع من مبادرة اتكلم عربى، يعقد على مدار يومين اليوم السبت وغدا الأحد، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربى"، والتى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتكون أحد المبادرات القومية والتى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وكلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصرى، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن رعاية الرئيس للمبادرة يحقق نقلة نوعية ويعطيها ثقلا كبيرا، كما أنها تأكيد لدعم الرئيس لجهود الوزارة فى الحفاظ على الهوية العربية والروح المصرية لأبنائنا من المصريين بالخارج.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم تطوير المحتوى وفقا للتكليفات الرئاسية، وبما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة فى شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية وكذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كى نصل إلى مرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المبادرة، ستتيح الفرصة للشباب والأطفال بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها، لأن أبناء الجيلين الثانى والثالث هم سفراؤنا فى الخارج ويجب أن يكونوا على دراية كاملة بما يحدث فى وطنهم الأم، بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة فى الإعلام الخارجى.