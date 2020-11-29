شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض الرؤية صباح غد بسبب الشبورة المائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض الرؤية الأفقية غدا فى الصباح الباكر بشكل كبير على مناطق من وسط سيناء والدلتا والقاهرة، نتيجة تكوّن الشبورة المائية. وتابعت هيئة الأرصاد أنه يرجع ذلك إلى زيادة نسبة الرطوبة السطحية وهدوء سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة الصغرى، وبالتالى تكون الظروف مواتية لتكثف بخار الماء بالقرب من سطح الأرض.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يبقى التحذير لسائقى المركبات على الطرق، خاصة الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد شبورة مائية وطقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد غدا شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.