كلوب يوجه صيحات الغضب بعد تعثر ليفربول أمام برايتون

كرر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول انتقاداته للقنوات التليفزيونية وجدول المباريات بعد تعادل فريقه أمام مضيفه برايتون بهدف لمثله اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعبر كلوب عن إستيائه بعد تحديد الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا بتوقيت جرينتش موعدًا للمباراة أمام برايتون بعد أن لعب فريقه مساء الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة “بي تي” التليفزيونية عقب المباراة “لا أعرف إلى متى علي أن أقول ذلك، لكنكم اخترتم الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا موعدًا لانطلاق المباراة”.

وأضاف “بين الآن ومطلع شهر ديسمبر هناك مباراة واحدة يوم الأربعاء وواحدة أخرى يوم السبت، إنها أوقات صعبة، أتحدث عن الأمر كما هو، الفارق بين الأربعاء وظهر السبت خطير حقًا”.

ونتيجة لضغط المباريات خسر ليفربول جهود جيمس ميلنر بسبب الإصابة في أربطة الساق التي تعرض لها في الدقيقة 74 من مباراة برايتون عقب مشاركته منذ البداية للمباراة الثالثة على التوالي نتيجة تزايد عدد الإصابات في صفوف الفريق.

ويفتقد ليفربول أيضًا كل من فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وتياجو الكانتارا.

وبات الدوري الإنجليزي الممتاز المسابقة الوحيدة في أوروبا التي لم تعد تعتمد لائحة التغييرات الخمسة بدلًا من ثلاثة تغييرات، والتي تم تطبيقها في الموسم الماضي عقب تفشي جائحة كورونا.

ووجه كلوب في وقت سابق انتقاداته صوب كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد الذي صوت ضد اللائحة، مستندًا إلى أنها ستمنح أفضلية للأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية.

وأشار كلوب “عندما أجرينا محادثات بين المدربين قبل أسبوع واحد، كانت الإحصائية 15 إلى 5 إن لم تكن 16 إلى 4 (في إشارة إلى عدد المدربين الموافقين والرافضين لتطبيق اللائحة) وبالتالي لم يحدث أي شيء”.

وتابع “تحتاج إلى 14 صوتًا ولكن كريس وايلدر قال أنا أناني، أعتقد أن كل الأمور التي قالها أنانية أيضًا، لكن الوضع كان مماثلًا بالنسبة لي عندما كنت أدرب ماينز أيضًا”.

وأكد “الأمر كله كان يتعلق بالبقاء في الدوري، لكن شيفيلد يونايتد لديه ثلاثة تبديلات ونقطة واحدة إذا كنت محقًا”.

وختم كلوب بالقول “إذا لم تستطع إجراء خمسة تبديلات في مباراة مثل هذا فإن الأمر لا يرجع إلى أسباب فنية”.