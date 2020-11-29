كورة سودانية | شاهد فيديو أهداف مباراة الهلال السوداني وفيبرس في دوري ابطال افريقيا

شاهد فيديو أهداف مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي في ذهاب الدور التأهيلي الأول من منافسات دوري ابطال افريقيا موسم 2021/2020 الذي أقيمت منه 7 مباريات اليوم السبت.
وأقيمت مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي على ملعب الأخير في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، واستطاع الزوار افتتاح النتيجة عند الدقيقة 26 بتسديدة غالطت حارس المرمى من اللاعب وليد بخيت حميد.
وستقام مباراة الإياب في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد 6 ديسمبر المقبل، في نفس توقيت مباراة الذهاب، الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش.
تجدر الإشارة إلى أن وصيف الدوري السوداني الموسم الماضي، قد ودع منافسات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي 2020/2019 أمام الاهلي المصري والنجم الساحلي التونسي.
شاهد فيديو أهداف مباراة الهلال السوداني وفيبرس في دوري ابطال افريقيا
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