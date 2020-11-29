شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح صفحة الاستعداد للاتحاد السكندري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم ،الأحد، الإستعداد لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق اليوم من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.

فينا عاشت جماهير الأهلي أفراح حتى الساعات الأولى من صباح أمس ،السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.

وإحتفل جمهور الأهلي بالملايين في الشوارع باللقب الأفريقي التاسع في تاريخ النادي كما حضر الألاف من الجمهور داخل النادي بفروعه الثلاثة للإحتفال بالنجمة التاسعة وفتحت إدارة النادي ملعب التتش للأعضاء لحضور الأحتفالات والأفراح التى إستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس ورفع الجميع أعلام الأهلي فيما علت الأصوات والأغاني داخل جدارن الأهلي بفروعه وشوارع القاهرة والميادين المختلفة.