شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "أوقفوا العنصرية" يتصدر تويتر.. مظاهرة دعم وحب لشيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مستخدمو السوشيال ميديا، التطاول والتنمر على لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الذى طاله عقب خسارة الأبيض أمام الأهلى في نهائي دورى أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف، فيما تصدر هاشتاج " stop_racism_against_shikabala" أو "أوقفوا العنصرية ضد شيكابالا" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر في مصر، وسط حملة ضخمة كبيرة من التضامن.



أوقفوا العنصرية ضد شيكابالا تريند على تويتر

وشارك آلاف عبر الهاشتاج، رفضوا أي عبارات سخيفة وعنصرية توجه إلى لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وكتب سعد:"أحرف وأمهر من أنجبت كرة القدم المصرية على مر العصور الساحرمحمود عبدالرازق شيكابالا المفترى عليه ..جمهور الزمالك معاك وبيدعمك يا بطل".

وكتب محمد الببلاوى:"محمود عبدالرازق حسن فضل الله الشيكابالا وحدة قياس المتعة.. ترمومتر المهارات كلنا في ضهرك وجنبك ومعاك وقبلك فأنت (الشيكابالا)"وغرد أخر:"والله افضل من أنجبت الكورة المصرية محمود عبدالرازق حسن وحسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يسئ ليه ".

وقالت إحدى مشجعات النادى الأهلى:"محمود عبدالرازق حسن فضل الله شيكابالا اسمك حلو والله ..أنا أه أهلاوية بس بحبك وبحترمك وشابووو على الجون بجد جون عظيم واعترف واى حد بيشتمك تتردله وعظمة بجد انت ومتزعلش نفسك ...والله الجون كان تحفه بجد ولعبتوا ببراعة وبحبك ي شيكابالا".

وفى نفس الإطار، رفض حازم إمام نجم الزمالك السابق، الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى ويتضمن استهزاء جماهير الأهلى من لاعب الزمالك محمود شيكابالا بعد مباراة القمة الافريقية أمس، وكتب الثعلب الصغير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" ‏فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا لكن احب اقول انه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك ،في فرق كبير بين الهزار ،التهريج ،التحفيل وانك تبقي عنصرى".

وانتشر خلال الساعات الأخيرة فيديو لجماهير الأهلى تشبه شيكابالا بالكلب، حيث حملت الجماهير أثناء احتفالاتها بالأميرة الافريقية التاسعة كلب يرتدى قميص شيكابالا، وهو ما رفضه حازم إمام نجم الزمالك السابق.