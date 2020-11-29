شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: اللى جاب كاسنجو الزمالك لازم يتحاكم.. وكنا أفضل من الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، أن الزمالك قدم مباراة رائعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان أفضل من الأهلي في الكثير من أوقات المباراة، مشيرا إلى أن النادي الأهلي استغل غياب عبد الله جمعة، وخلق ثغرات في دفاع نادي الزمالك، وأن الغيابات التي عانى منها نادي الزمالك تسببت في تغيير مجريات المباراة على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه نادي الزمالك.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة CBC: "لازم نشوف حل في كاسنجو، لازم اللي جابوا يتحاكم، هو عنده سرعات فقط، وممكن يجيب جول، لكنه أساسيات الكرة والقدرات الفنية مش موجودة، للأسف بيعتمد على السرعة فقط، والمسؤولية واقعة في المقام الأول على المدرب أنه دفع به، وكان ممكن ينزل حازم إمام يستفاد منه ناحية اليمين أو اليسار وكلنا شوفنا أن مفيش أي عرضيات وصلت لمصطفى محمد".

وقال: "العناصر اللي موجودة في الزمالك مهمة وعاملة شكل كويس جدا للزمالك، ولازم نقول أن غاب الونش كمان كان مؤثر جدا، ووضعه داخل الفريق كان هيزود من معنويات الفريق، وأعتقد أن لو الأمور تكررت والفريق كامل العدد كان الزمالك هيفوز بالمباراة".