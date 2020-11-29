شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومى: الجميع سيكون خلف الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المعلق خالد بيومي، إن الجميع سيكون وراء النادي الأهلي لأنه النادي الممثل لقارة أفريقيا في كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن مباراة الأمس كانت مباراة القرن، لأن الناديين كبيران ويستحقان ذلك، كما أن المباراة خرجت بشكل جيد للغاية، من حيث التنظيم والإخراج واللعب.

وأكمل بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الناديين من الأندية الأكثر حصداً للبطولات في القارة الأفريقية، كما أن لاعبى الزمالك كانوا ممتازين فى الأداء وكانوا يستحقون، المباراة كانت قوية وكان بها حدث ممتاز وهو تكريم مؤمن زكريا.

وحصد فريق الأهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن.

واحتل محمد مجدي أفشة صدارة نجوم الأهلي في احتفالية التتويج بالبطولة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا، بعدما أحرز هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة.

وقام مروان محسن بحمل أفشة على كتفه أثناء مراسم تسليم الميداليات والكأس، كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى على الاحتفال مع أفشة وتقديم تهنئة خاصة له.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن.