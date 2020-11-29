شكرا لقرائتكم خبر عن عم حارث عامل غرفة ملابس الأهلي يوجه رسالة للمتعصبين: "الكرة أخلاق يا شباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عم حارث، عامل غرفة ملابس فريق النادي الأهلي، أنه حمل 9 كؤوس لإفريقيا، خلال فترة عمله بالنادي الأهلي، وأن له الشرف بالعمل داخل أروقة النادي الأهلي، وقال: "بشكر ربنا أننا خدنا البطولة من نادي كبير والمنافس الأكبر النادي الزمالك، دي أغلى بطولة وليها طعم تاني، ده غير البطولة اللي خلصها أبو تريكة في ماتش الصفاقسي في تونس".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة CBC: "اللاعيبة من الأسبوع اللي فات مركزة كويس في المباراة، اللي برة بيشجع زميله واللي جوة بيجتهد علشان بيحب النادي وعاوز يفرح الجمهور، وأنا كنت قلقان بنسبة 50% لكن كنت واثق في اللاعيبة أنهم رجالة".

وقال: "وبقول للشباب المتعصب الكورة دي أخلاق يا شباب، أنت اتعلمت في بيتك الأدب، يبقى لازم تطبق الأخلاق دي وأنت بتشجع".