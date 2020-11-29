شكرا لقرائتكم خبر عن آجايى يداعب ابن مدافع الأهلى ياسر إبراهيم فى "التتش".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب النيجيرى جونيور أجايى جناح النادى الأهلى، ابن مدافع الفريق ياسر إبراهيم، خلال تواجده في التتش مساء أمس، حيث ظهر في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تطبيق "تيك توك" أثناء حمله لنجل ياسر إبراهيم مرتديا كمامة لحماية نفسه والآخرين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

@alahly اجايي يداعب ابن مدافعنا ياسر ابراهيم بالتتش ????????????♬ original sound - Al Ahly SC

احتفلت جماهير المارد الأحمر مع لاعبي الأهلي، أمس السبت، بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث شارك النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "تيك توك" لقطات فيديو ترصد احتفال الأهلوية بـ النيجيرى جونيور أجايى، وظهر وهو يرقص أثناء تشجيع الجماهير داخل "التتش".



اجايي داخل التتش

كما هزت جماهير الأهلي أرجاء التتش لتحية الشناوي، في مقطع فيديو آخر، خلال حضورهم مران الفريق اليوم السبت، للاحتفال مع اللاعبين بالتتويج الأفريقي بعد هزيمة الزمالك، في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت أمس الجمعة على استاد القاهرة وانتهت بثنائية مقابل هدف للزمالك، ليحصد الأهلي النجمة التاسعة في مسيرته الأفريقية.

وظهر عدد كبير من جمهور المارد الأحمر في مدرجات ملعب التتش، اليوم، للاحتفال مع اللاعبين بعد البطولة الأغلى في تاريخهم، ليهتف الجمهور بأسماء اللاعبين للاحتفال بهم، وسرعان ما تجاوب عدد كبير من اللاعبين مع هتافات الجمهور وحرصوا على التوجه إليهم أمام المدرجات لتبادل التشجيع والهتاف للقلعة الحمراء.



أجايي يداعب ابن ياسر إبراهيم

وتعالت أصوات جمهور النادي الأهلي لتهز أركان ملعب التتش، للاحتفال بالتتويج الأفريقي ولمؤازرة اللاعبين في مبارياتهم القادمة للاستمرار على وتيرة حصد البطولات والعودة من جديد لاقتناص البطولات، وجاء محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى بين أبرز اللاعبين الذين حرصوا على توجيه التحية للجماهير.

وتوج الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة، وهذه هي المرة الأولى التى يكون فيها نهائى دورى الأبطال فى أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.