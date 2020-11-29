شكرا لقرائتكم خبر عن حتحوت عن أزمة شيكابالا: ما حدث غير مقبول أخلاقيًا ودينيًا.. وأطالب الخطيب بالتنديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أزمة محمود عبدالرازق «شيكابالا» مع جماهير الأهلي، أصبحت قصة جدلية وأصابت الجميع بالملل والزهق.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «شيكابالا أعاد اكتشاف نفسه في المباريات الكبيرة، لكنه تعرض للهجوم والتطاول من بعض جماهير الأهلي بعد اللقاء».

وأكمل: «فرحة شيكابالا لم تكتمل، لأن فريقه خسر في النهاية، اللاعب المخضرم لم يستفز الجماهير لأنها لم تكن حاضرة من الأساس، القصة جدلية والبعض تصور أن التطاول على اللاعب يخرجه عن تركيزه من المباريات، وبدأ يتطور حتى أصبحت شبهة من الاستظراف والإهانة ليرد بعدها شيكابالا برفع الحذاء، ووصل الأمور بين الجانبين إلى لقاء السوبر، وتعرض اللاعب للسب والإهانة، وأخيرا لقاء النهائي».

وأردف: «شيكابالا عندما يخطئ ننتقده، لكن ما حدث بالأمس غير مقبول أخلاقيًا ودينيًا وقانونيًا، عن طريق التطاول على اللاعب والسخرية منه بهذا الشكل الذي شاهدناه في الفيديو المسيء».

وتابع: «جماهير الأهلي يجب أن تدين هذه الواقعة، كما أن محمود الخطيب رئيس النادي، مطالب بالخروج بالتنديد بشأن هذه الواقعة».