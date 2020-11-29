شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي: «وعدنا.. والحمد لله وفينا بالوعد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على لطفي، حارس مرمى الأهلي، إنه يهنئ جماهير القلعة الحمراء على تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
وأضاف على لطفي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «وعدنا الجماهير والحمد لله وفينا بالوعد، وأهنئ جماهير الأهلي العظيمة التي تساندنا دائما على هذا الإنجاز».
وأكمل: «إصابتي بالكورونا ابتلاء من عند الله، أحسست بجميع الأعراض ولازمت الفراش لمدة تخطت الأسبوعين، ما جعلني أشعر بالحزن لابتعادي عن الفريق».
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