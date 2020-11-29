شكرا لقرائتكم خبر عن قوميز في كل ديربي.. هدف والان مع التفاصيل
وواصل قوميز تألقه مع الفريق الأزرق، ونجح في المساهمة بقوة بتحقيق ثالث البطولات مع الزعيم بحصد كأس الملك الغالي، وقبل ذلك تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محليا، وحصد كأس دوري أبطال آسيا والمشاركة في مونديال كأس العالم للأندية.
من جانبه، أهدى المهاجم قوميز كأس الملك لجميع الهلاليين إدارة وأعضاء شرف وجماهير، مبينا أنهم في الفريق الهلالي لن يتوقفوا عن تحقيق البطولات محليا وخارجيا.
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