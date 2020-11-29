شكرا لقرائتكم رضا شحاتة: السولية و زيزو الأفضل بمباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة انه يهنيء الكرة المصرية على الأداء والأمور كانت صعبة لأنه نهائي بعد غياب للطرفين عن التتويج بإفريقيا منذ سنوات طويلة.
وقال رضا في تصريحات تلفزيوينية انه لا يتفق مع مقولة أن النهائيات تكسب ولا تلعب، يجب أن يكون هناك شكل وأداء للفريق.
وتابع أن عمرو السولية وزيزو كانا الأفضل في النهائي، زيزو لديه روح وقلب وإصرار وله بصمة بالملعب وكان مؤثر جدا على فترات بعيدة ولديه استمرارية.
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