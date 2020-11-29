شكرا لقرائتكم حمدى فتحى: أنا والسولية واحد فى كل حاجة وأفهمه من نظراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمدى فتحى لاعب الأهلى :"أنا والسولية واحد فى كل حاجة فى الملعب وخارجه وأفهمه من نظراته ونفس الأمر بالنسبة لديانج

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة ،on time sport،أبارك لجمهور ومسئولى الأهلي اللقب الافريقي لانه بطولة هامة وسننافس على 4 بطولات من خلالها.

فيما قال عمرو السولية عن فتحى :" لديه شخصية مشابهة لشخصية الاهلى ونحن مرتبطين دائما خارج الملعب أيضا وأتمنى اللعب بجواره دائما وهو من أحسن اللاعبين فى مصر فى مركزه ".

وأتم حتى فى أثناء توقف كورونا كنا نتدرب سويا

توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، الذي أقيم على استاد القاهرة بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف.

وبتتويج الفريق باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم ١٠ ديسمبر القادم.حصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.