شكرا لقرائتكم السولية: والدى أهلاوى وتحمل الكثير وتمنيت قدوم موسيمانى للتدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال عمرو السولية , لاعب النادى الأهلي عماد متعب لاعب لن يتكرر مرة أخري وتشرفت بحضوره فى الملعب وعلى تواصل دائم معه وهو من افضل اللاعبين فى مصر مضيفا سعيد باللعب بجوار حسام غالى واستفدت منه كثيرا

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة ،on time sport، حاسس أنى مظلوم فى حاجات وحاجات تانية لأ ، وجماهير الاسماعيلية تشجع فريقها والنادى الثانى فى الاسماعيليى هو الزمالك مضيفا احترافى فى الامارات لم يكن بوابتى إلى النادى الاهلى وكان هناك اتفاق قبلها

وواصل كنت بأروح التمرين فى ناشئين الإسماعيلية فى عربية نص نقل فى عز البرد فى الخامسة فجرا مع ززميلي ، ووالدى ووالده فى الصندوق مضيفا والدى تحمل معى الكثير كى إستمر فى كرة القدم ووالدى أهلاوى وكان حلمه ألعب فى الأهلى مضيفا أول فلوس خدتها من الإسماعيلي اشتريت بيها قيراط أرض فى المنصورة وبنيته عشانهم وكان حلمنا جميعا وأخويا الصغير بيلعب كورة بس مبيلعبش فى أندية وزوجتى من الاسماعيلية

واكمل الاحتراف كان حلمى الأول وكثرة الإصابات أثرت علي خوضى التجربة وكنت أتمنى التواجد فى أكبر الدوريات فى أوروبا ، مضيفا الكورة نصيب وحزنت كثيرا لعدم لعبى فى كأس العالم وأصابت بالحزن على مباراتى الترجى والوداد وأيضا خماسية صن دوانز ، وسعدت بالتتويج والفوز على الوداد وضندوانز والتتويج ببطولة افريقيا

وأتم كنت أتمنى وجود موسيمانى مع الأهلى قبل توليه التدريب وحلمى اتحقق