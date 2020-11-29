شكرا لقرائتكم السولية: بكيت أنا ومعلول وياسر عقب الفوز وبكيت مرتين بعد فقدان اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف عمرو السولية , لاعب النادى الأهلي، عن سبب عدم فرحته بالهدف فى نهائى القرن :" المسئولية بتزيد والضغوط بعد الهدف وفرحتى بالهدف كانت أقل من تفكيري فى التتويج مضيفا الهدف المبكر فى الزمالك ضاعف المسئولية على اللاعبين".

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة ،on time sport،تدربت كثيرا على طريقة الهدف وهناك اتفاق مع زملائى ومعلول عملها بالمقاس بالضبط

وواصل قائلا الزمالك استحوذ على الكرة ونجح فى العودة للمباراة بعد الهدف ولحظات الصمت سادت بعد هدف شيكابالا وكل الاعبين قصروا فى الشوط الاول، مضيفا الشناوى عنف اللاعبين كثيرا بين الشوطين وطالبنا بالقتال لتحقيق اللقب

وتابع صوتى عالى فى الملعب ولكن لا يسمعنى أحد ونفكر فى البطولات القادمة وننسي الاحتفالات وهذه شخصية الأهلى ونحارب الاصابات وكورونا تفاجئنا كل يوم ، مضيفا ديانج طالبني بالتتويج بدورى ابطال إفريقيا رغم إصابته بفيروس كورونا

وأكمل: "بكيت أنا ومعلول وياسر إبراهيم عقب الفوز مضيفا بكيت أكثر من مرة بعد فقدان اللقب أمام الواداد والترجى ودموع المكسب غير بكاء الخسارة، مضيفا تواجد محمود الخطيب مع الفريق حافز كبير جدا يساعدنا فى حسم البطولات .

وأردف مؤمن زكريا لاعب كرة لن يتكرر وكنت معه فى غرفة واحدة دائما، ومن الأقرب إلى قلبي وتعاهدنا على أن تكون بطولة الدوري لمؤمن زكريا وعند احتفالنا بالدورى وعدناه بالاحتفال بإفريقيا