شكرا لقرائتكم مصطفى شوبير: لا ألتفت للنقد.. وإكرامي أول من هنأني بعد التتويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، أن شريف إكرامي أول من هنأه بعد التتويج بدوري الأبطال.
وقال مصطفى خلال تصريحات تلفزيونية :"شريف إكرامي أول من هنأني بعد الفوز بدوري الأبطال، استحقينا الفوز ونجحنا في تحقيق ذلك". وأكمل: "فايلر مدرب كبير واستطاع تحقيق نتائج مميزة مع الأهلي، وموسيماني أيضًا مدرب كبير، لكنه مدرسة مختلفة تماما عن فايلر، والجميع يرى ذلك".
وأتم: "لا ألتفت للنقد بسبب ثقة الإدارة في إمكاناتي، وسعيد بهذه الثقة، ولم يحادثني أحد للرحيل معارا، هذه أنباء سوشيال ميديا".
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