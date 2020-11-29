شكرا لقرائتكم مصطفى شوبير: لا ألتفت للنقد.. وإكرامي أول من هنأني بعد التتويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، أن شريف إكرامي أول من هنأه بعد التتويج بدوري الأبطال.

وقال مصطفى خلال تصريحات تلفزيونية :"شريف إكرامي أول من هنأني بعد الفوز بدوري الأبطال، استحقينا الفوز ونجحنا في تحقيق ذلك". وأكمل: "فايلر مدرب كبير واستطاع تحقيق نتائج مميزة مع الأهلي، وموسيماني أيضًا مدرب كبير، لكنه مدرسة مختلفة تماما عن فايلر، والجميع يرى ذلك".

وأتم: "لا ألتفت للنقد بسبب ثقة الإدارة في إمكاناتي، وسعيد بهذه الثقة، ولم يحادثني أحد للرحيل معارا، هذه أنباء سوشيال ميديا".