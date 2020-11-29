شكرا لقرائتكم السولية: لن أترك الأهلى إلا للإحتراف وأفضل لاعب يستاهل 20 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو السولية , لاعب النادى الأهلي أتعامل مع السوشيال ميديا وحجمها صغير جدا ومن الأفضل عدم تركيز اللاعبين معها لوجود طاقة سلبية كبيرة فيها ولا أتاثر بمواقع التواصل والتركيز معها يؤذى أى لاعب

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة ،on time sport، لن أترك الأهلى إلا فى حال الإحتراف الخارجي، والأهم حصد الألقاب والبطولات وأتمنى الاستمرار مع الأحمر لتحقيق أكبر عدد من البطولات ولن ألعب فى مصر إلا للأهلى

وواصل حديثه ائلا مفيش حاجة اسمها تعادل فى الاهلى والتعادل يعنى الخسارة لاننا ننافس على المركز الأول دائما وكل البطولات مضيفا أرقام وأسعار اللاعبين فى الدورى مبالغ فيها وأكبر لاعب يستحق 20 مليون جنية