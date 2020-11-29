شكرا لقرائتكم خبر عن التكلفة العالية واللوائح الغامضة تهدد مستقبل دوري الدرجة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: نزار جعفر

جاءت الشروط الغامضة لتحدّ من طموحات كواترو والفلاح للعب ضمن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الذي انطلقت منافساته قبل أيام، بسبب صعوبة تنفيذ المتطلبات التي يفرضها اتحاد كرة القدم ولائحة المسابقات في فترة ضيقة، ما يضع أكثر من علامة استفهام حول مستقبل المسابقة المستحدثة «الدرجة الثانية» في ظل عدم التوافق بين لائحتي الأولى والثانية، خاصة فيما يتعلق بالأندية وتحديداً في الجانب المرتبط بشروط المشاركة في دوري الأولى.

وكان كواترو فاز بلقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، وحل الفلاح وصيفاً، وتم اعتماد فوزهما، على أمل أن يصعدا في الموسم الجديد إلى دوري الدرجة الأولى، ليكتشفا أن هنالك جملة من الشروط ، تحتاج وقتا طويلا لتنفيذها .

وتبقى شهادة عدم الممانعة الحلقة المفقودة في الطريق بين الهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة، لأن الواقع الآن يفرض على مسؤولي الفلاح «الركض» بين المقرين لتسوية الأمور وتفادي شبح الإقصاء للبطل والوصيف في سابقة قد تكون نادرة على مستوى العالم والمنطقة.

شروط المسابقة

يقضي نظام دوري الثانية الذي أطلقه مجلس الاتحاد السابق بوجود 40 لاعباً في القائمة، منهم 36 أجنبياً ومقيماً، مقابل 4 مواطنين فقط، ولا تجبر لائحة المسابقة الفرق على عدد معين من اللاعبين المواطنين بالتشكيل الأساسي في الملعب، وهو ما يجعل الفرق تلعب بفريق كامل من اللاعبين الأجانب أو المقيمين «الأقل كلفة مالية»، وهو بالطبع عكس دوري الدرجة الأولى، الذي يعتمد على فريق كامل من المواطنين، مع وجود لاعبين أجانب وثلاثة من المقيمين والمواليد، وهو ما يتطلب تغيير الفريق الصاعد بالكامل للاعبيه في فترة زمية وجيزة لا تتعدي الفترة الفاصلة بين نهاية المسابقة وبداية الموسم الجديد (ما لا يزيد على شهرين)، كما يطلب من الصاعدين إلى الدرجة الأولى الحصول على شهادة عدم الممانعة من الهيئة العامة للرياضة للسماح بمشاركتهما في الدوري.

قاعدة سنية

يشترط أيضاً على الفريق الصاعد من دوري الدرجة الثانية الإعلان عن فريقين بالمراحل السنية من فئتي 17 سنة والشباب، وهو بالتأكيد أمر صعب على نادٍ صعد حديثاً خلال الوقت المطلوب، ما يجعل أحلام هذه الأندية مستحيلة في ظل هذا الكم الكبير من الشروط والمتطلبات .

ورغم استغاثة الأندية الصاعدة لاتحاد الكرة بحصولهما على استثناء من بعض الأمور في الموسم الأول على أن يتم تنفيذها الموسم الثاني، إلا أن الأمور راوحت مكانها على اعتبار أن الشروط مدرجة منذ البداية، وهو ما تسبب في ضياع جهود موسم كامل في دوري الدرجة الثانية إلى جانب خسائر أخرى لا تقدر بثمن وعلى صلة بنحو أكثر من 100 لاعب بصفوف الفريقين سيجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها في «منازلهم» لأنهم لن يجدوا أي نادٍ يمكن أن يتعاقد معهم في هذا الوقت أو حتى في الانتقالات الشتوية، فضلاً عن تبخر آمال مسؤولي الناديين في أن يصبحا بعد أعوام قليلة وسط المحترفين بالرؤية والخطة .

والجدير بالذكر أن دوري الثانية لا يحظى بأي جوائز مالية للفائزين، كما تتحمل الفرق المشاركة نفقات الأطقم التحكيمية وتأجير الملاعب وسيارات الإسعاف وتوفير العصائر ومياه الشرب، وهي من الشروط الأساسية لإقامة المباريات، ولا يتكلف الاتحاد أي شيء إلا بتتويج الفرق الفائزة في نهاية المسابقة بدرع البطولة والميداليات التذكارية ، وفي غياب الحافز المالي يدفع كل نادٍ نحو 150 ألف درهم لمواجهة هذه التكلفة العالية نظير استضافة المباريات التي تقام على ملعبه في دوري الثانية.

الاعتذار «أضعف الإيمان»

لم يجد فريق كواترو بطل النسخة الأولى في دوري الثانية وسيلة لمواجهة الشروط المقررة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى سوى الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة وتجميد النشاط، خاصة أن الفريق لم يعلن مشاركته في دوري الثانية الذي ينطلق بحلول الرابع من ديسمبر المقبل، ليخرج بدون عودة في مشهد حزين رغم أنه يستحق الأفضل لأنه قدم مستوى جيداً في الموسم الماضي واستحق التتويج بلقب النسخة الأولى وقدم صورة مشرفة عكست الاهتمام الكبير من إدارة النادي بطموح كبير للمشاركة في دوري الأولى.