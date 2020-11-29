شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يعرقل الشارقة ويمنح المنافسين «جرعة أمل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

منح خورفكان المهدد بالهبوط، صراع القمة طعماً آخر، حين نجح في عرقلة الشارقة وحرمان «الملك» من نطقتين ثمينتين، بعد التعادل معه 1-1، ليفتح أبواب الأمل أمام المنافسين من أجل تضييق الفارق والحفاظ على فرصة اللحاق بكتيبة المدير الفني المواطن عبدالعزيز العنبري.

كان إيقاف الشارقة بمثابة هدية للفرق التي تصارع من أجل الوصول إلى القمة، وانتزاع المركز الأول، فكان تعثر الفريق الشرقاوي في خورفكان، أقرب إلى شعلة أسهمت في إشعال صراع المنافسة على صدارة الترتيب.

عاد الشارقة من خورفكان وهو يضرب كفاً بكف حزناً على عدم اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، فكانت الزيارة إلى «أولاد العم» بمثابة رحلة بطعم المرارة.

وفشل الشارقة في الحفاظ على سلسلة الانتصارات، وتحقيق الفوز السابع توالياً، ومعادلة رقم الأهلي التاريخي في المحترفين، كما تسبب التعادل في وضع المزيد من الضغوطات على اللاعبين قبل لقاء القمة أمام شباب الأهلي.

ولعل ما زاد مرارة التعادل، أنه جاء بنيران صديقة، حين حول المدافع عبدالله غانم كرة عرضية بالخطأ إلى داخل شباك فريقه، ليمنح المنافسين السعادة بتعثر «الملك»، وهو ما عجز عنه الرباعي الكبير المكون من الوحدة والعين والجزيرة النصر في الجولات السابقة.

وصافة واعتراض

ومع تعثر الشارقة، ووقوع الفريق «الأبيض» في فخ التعادل، كان الفوزمن نصيب كل المنافسين و«الحالمين» بالوصول إلى عرش الصدارة.

واستطاع النصر استرداد الوصافة من جديد، وتقليص الفارق مع المتصدر إلى 3 نقاط، بعدما عاد «العميد» إلى سكة النصر بالتغلب على بني ياس بهدف حمل توقيع الإسرائيلي ضياء سبع.

وخرج مدرب النصر الكرواتي كرونسلاف لينتقد أداء اللاعبين عقب المباراة، وليوجه رسالة شديدة اللهجة، بأن المستوى لم يكن بما هو مأمول، رغم فوز فريقه ونيل النقاط الثلاث التي كان بأمسِّ الحاجة إليها، حتى يخرج من صدمة خسارة المرحلة السابقة أمام الشارقة.

واحتاج النصر إلى تسديدة صاروخية من لاعبه المبدع ضياء سبع، انفجرت في شباك فهد الظنحاني، ليمنح فريقه النقاط الثلاث، بعدما عانى زملاؤه من أجل فك شيفرة دفاع الفريق السماوي، الذي سعى إلى نيل ولو نقطة واحدة، وإيقاف عداد الهزائم الذي توقف منذ المرحلة الثالثة.

وحمل هدف ضياء سبع الرقم 100 للفرق التي تولى المدرب غوريتش قيادتها في ملاعب الإمارات (بني ياس والنصر) على مستوى كل البطولات.

القمة للزعيم

وحقق العين فوزاً ثميناً على الوحدة بهدف من دون مقابل، ليحسم «الكلاسيكو» على أرضه لمصلحته للمرة السادسة توالياً.

وجاء هدف الفوز الثمين بتوقيع اللاعب ريان يسلم في الحصة الثانية من زمن المباراة التي لم يرتق بها المستوى إلى قيمة وحجم الفريقين في المسابقة.

وعرف العين حلاوة الفوز الغالي، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، وليصبح على بعد 5 نقاط من صدارة الشارقة، وليبرهن مرة جديدة، أنه قادر على البقاء على آماله في الصراع على الألقاب رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها، ورغم تواضع مردود بعض عناصره لاسيما الأنجولي ويلسون الذي لا يزال عالة على الفريق رغم تمسك المدرب البرتغالي باستمراره والزج به أساسياً في تشكيلته.

ويعود الفضل في الفوز العيناوي إلى العارضة التي تكفلت في صد محاولتين للضيوف، كما لعب «الفار» دوراً مؤثراً بإلغاء هدف لأصحاب السعادة بسبب لمسة يد على اللاعب يحيى الغساني.

أما الوحدة فقد سقط في الامتحان الثاني حتى الآن، بعد السقوط الأول في المرحلة الثانية أمام الشارقة، ليتراجع رفاق القائد إسماعيل مطر إلى المركز الخامس.

ثنائية لإيجور

وعوض شباب الأهلي خسارته في المرحلة السابقة أمام الجزيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بفوز 5-1 على حساب عجمان المتعثر والمتواضع هذا الموسم، ليتقدم «الفرسان» إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

وكشر الفريق «الأحمر» عن أنياب هجومية ليزور شباك الضيف بخماسية، وليرفع غلته إلى 18 هدفاً ليكون حتى الآن الفريق الأكثر تهديفاً في المسابقة.

وشهدت المباراة تألقاً جديداً للاعب «المقيم» البرازيلي إيجور جيسوس الذي سجل ثنائية، كما شهدت المباراة تسجيل هدف ثان «للبديل» الناجح أحمد خليل بعدما هز شباك الفريق «البرتقالي» من ركلة جزاء هي الوحيدة التي احتسبت في هذه المرحلة.

واستمر حتا أخيراً في جدول الترتيب العام، بعدما سقط بقيادة مديره الفني الجديد فلاديمير بهدفين من دون مقابل أمام الجزيرة.

وكان الهدف الثاني الذي سجله اللاعب ميلوس في مرمى «الإعصار» هو الهدف 150 الذي يسكن شباك الفريق في تاريخ مشاركته في دوري المحترفين.