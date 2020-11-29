الأهلي سيد إفريقيا وبطل القرن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق محمد مجدي «أفشة» صاروخية بعيدة المدى في الدقائق الأخيرة، منحت الأهلي المصري لقباً تاسعاً قياسياً في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب مواطنه وغريمه الزمالك (2-1)، في أول نهائي في تاريخ المسابقة بين فريقين من دولة واحدة.

وفي حين كانت المباراة تتجه نحو التمديد بعد هدف افتتاحي مبكر للأهلي عبر عمرو السولية (5)، عادله محمود عبد الرازق «شيكابالا» بمجهود فردي (31)، حسم «أفشة» اللقب القاري للفريق الأحمر بتسديدة رائعة قبل قليل من صافرة النهاية (86).

ولطالما شهدت مباريات الأهلي والزمالك حساسية مفرطة داخل وخارج الملعب، نظراً للمبارزة التاريخية بينهما، لكن مواجهة الجمعة على استاد القاهرة جاءت ممتعة رغم غياب الجماهير بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبتتويجه، سيمثل الأهلي قارة إفريقيا في كأس العالم للأندية المقررة في الدوحة بين 1 و11 فبراير المقبل، للمرة السادسة في تاريخه.

وهذا اللقب التاسع للأهلي بعد 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 و2013، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 5 ألقاب في الصف الثاني بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، علماً أن الأهلي أحرز لقب دوري بلاده 42 مرة مقابل 12 للزمالك.

وبكّر الأهلي في افتتاح التسجيل من ركلة ركنية إلى يسار محمد أبو جبل، لعبها التونسي علي معلول تابعها عمرو السولية برأسية من مسافة قريبة في الشباك (5).

بعدها أخذ شيكابالا الأمور على عاتقه، فانطلق على الجانب الأيمن مراوغاً معلول والنيجيري جونيور أجايي والسولية، قبل أن يطلق تسديدة رائعة بيسراه في المقص الأيمن لمرمى الدولي محمد الشناوي الذي وقف يراقبها داخل الشباك (31).

وفي الشوط الثاني كاد حسين الشحات أن يتقدم، لكن كرته ارتدت من القائم الذي أنقذ الزمالك من هدف ثان (55)، وتدخل القائم مرة جديدة، لكن هذه المرة من جهة الأهلي، إثر تسديدة صاروخية من خارج المنطقة لأحمد سيد «زيزو» (65).

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التمديد، هيأ «أفشة» (24 عاماً)، الكرة لنفسه خارج المنطقة وأطلقها صاروخية «على الطاير» انفجرت في مرمى الزمالك هدفاً ثانياً رائعاً (86) أهدى به فريقه اللقب والكأس الغالية التي رفعها مؤمن زكريا لاعبه المصاب بمرض نادر والذي يخضع للعلاج، مع زملائه في الفريق القاهري.