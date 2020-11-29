فيديو الكلب يثير الغضب.. ميدو: حرام وعيب.. حازم إمام: وصمة عار

كتب: ضياء السقا

أثار فيديو الإساءات العنصرية لشيكابالا، قائد نادي الزمالك، حالة من الجدل في الوسط الرياضي، واعتبر جمهور الناديين أن ما حدث تنمر وعنصرية غير مقبولة من قلة متعصبة.

ودافع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن شيكابالا، عقب تداول الفيديو المسيء له.

وكتب "ميدو" قائلًا: "‏بلد بحالها لا تدين العنصرية ومفيش اي تحرك من اي مسؤول وبعض الصحفيين طالعين بيدينوا ‎#شيكابالا حرام وعيب لا دين ولا تربيه بيقولوا كده ..للاسف مفيش حاجه نقدر نعملها الا ان احنا ندعمك هنا في مكان صعب مابقاش في حساب!! ‎@Shikabala ❤️❤️❤️".

وفي سياق، علق حازم إمام نجم الزمالك السابق، على المقطع المتداول.

وكتب إمام عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: "فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بـ شيكابالا، لكن احب اقول انه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك، فيه فرق كبير بين الهزار، التهريج ، والتحفيل وانك تبقي عنصري".

وكان عدد من جماهير الأهلي قاموا بحمل كلب أسود بفانلة بيضاء ليسخروا من لاعب الزمالك، أثناء احتفالهم بلقب دوري الأبطال، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.

وكتب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيس بوك”: “رغم خلافي معاه الشديد ومفيش صلح من بعيد ولا قريب بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جدًا بصراحة ومنظر بشع".

وأضاف فهمي في منشوره: "إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط، حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك ولكن موقفي منك لن يتغير”.

وتُوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على الزمالك 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وتقدم المارد الأحمر في الدقيقة 5 بهدف برأسية عمرو السولية أسكنت الكرة شباك حارس الزمالك محمد أبو جبل.

لكن النجم المخضرم شيكابالا أعاد الزمالك الى اللقاء في الدقيقة 31 بهدف رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على أقصى يمين الحارس محمد الشناوي.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 54 بشكل غريب هدف التقدم للأهلي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك، في حين أضاع أحمد زيزو كرة في الدقيقة 65 ردها القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وتمكن محمد أفشة من إنهاء اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد أن اقتنص هدفا قاتلا الذي حسم اللقب لصالح الأهلي.

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