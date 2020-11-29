محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 28 نوفمبر 2020. "رسالة فيفا وكلمات الخطيب ومصر فازت".. ماذا قالوا بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال؟ الأهلي يعلن سلبية مسحة سليمان والثانية تحديد موقفه من الكأس "ربنا كافئني".. كهربا يتحدث عن التتويج بأفريقيا "وعده طمأنني".. الخطيب يكشف مفاجأة قبل التعاقد مع موسيماني رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اشتراطات الدوري الجديد 2020/2021 بالفيديو.. المقاولون يفتتح مشوار الكونفدرالية بفوز خارج الأرض رسالة غامضة من كلوب بعد غضب صلاح في مباراة برايتون بالفيديو.. شاهد صلاح يغادر ملعب مباراة ليفربول وبرايتون "غاضباً" بمشاركة صلاح.. برايتون يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول في بريميرليج تركي آل الشيخ يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس أفريقيا

كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت.. غضب صلاح.. والخطيب يكشف مفاجأة قبل التعاقد مع موسيماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.