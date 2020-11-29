السولية يتحدث عن أصعب لحظة في مسيرته.. والبكاء بعد الفوز بإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو السولية، لاعب الأهلي، أن الجيل الحالي لفريق الكرة داخل القلعة الحمراء كان يحتاج لتحقيق دوري أبطال إفريقيا بعد خسارتها في مرتين سابقتين أمام الترجي التونسي والوداد المغربي.

وقال السولية في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن الأهلي واجهه العديد من الصعوبات من انتشار كورونا وإصابة عدد من اللاعبين طوال الموسم.

وأضاف:" بكيت 3 مرات الأولى كانت بعد خسارة البطولة أمام الوداد والثانية كانت أمام الترجي التونسي، لكن أخر مر بعد تحقيق لقب البطولة على حساب الزمالك.

وتابع:" تحدثت مع زملائي في الفريق وقلت لهم لا أرغب في البكاء مجددا بسبب الخسارة، وشيء مهم ان ترى مجهود أعوام مضت يتحقق في النهاية بالتتويج."

وأشار إلى أن مدرب الفريق موسيماني لديه فلسفة ساعدت الفريق منذ توليه المهمة، فهو راجل يركز على لعب الكرة، وواجهه أكثر من مرة وكان سعيد بقرار تدريبه لفريقه.

وأوضح، أن أصعب لحظة واجهها كانت حين خسر نهائي البطولة أمام الترجي، بعدما كانت البطولة قريبة جدا، وبعدها تكرر نفس الشعور حين خسر الفريق بخماسية أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

وأتم :" الكرة أحيانا تعطيك فرصة للعودة واستعادة نفسك مرة أخرى، وهذا ما حدث فزنا على الوداد ذهابا وإيابا وحققنا نتيجة إيجابية أمام صنداونز وتمكنا من استعادة لقب إفريقيا في النهاية".