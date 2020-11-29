حمدي فتحي يكشف رسالة موسيماني بين شوطي نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد حمدي فتحي، لاعب الأهلي، أن تحقيق فريقه لدوري أبطال إفريقيا هذا العام جاء بعد مسيرة صعبة خاضها طوال الموسم بسبب الظروف التر مر بها، لذلك فهي لها طعم مختلف عن أي بطولة سابقة.
وقال فتحي في تصريحات لقناة الأهلي، إن المدير الفني لفريق الأهلي موسيماني كان يوجه لثلاثي خط وسط الفريق التعليمات خلال التدريبات قبل مواجهة النهائي ولم يكن تركيزه على أليو ديانج وعمرو السولية فقط.
وأضاف:" تفكيري قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أنني سألعب مباراة الزمالك وموسيماني كان يتحدث معي وزملائي عمرو السولية وديانج الذي أتمنى عودته في أقرب وقت.
وأشار إلى أن موسيماني تحدث معهم خلال شوطي المباراة أمام نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، ووجه لهم التعليمات الخفيفة رغم أن خروج الشوط الأول بالتعادل الإيجابي للفريقين.
وتابع:" محمد الشناوي حارس الفريق هو من تحدث معنا بشكل قوي وعنفنا بعد الأداء خلال الشوط الأول أمام الزمالك".
وانتقل للحديث عن دور محمد الخطيب رئيس النادي، مشيرًا إلى أنه لا يتحدث كثيرا مع اللاعبين لكن رغم ذلك فهو دائم الحرص على دعم اللاعبين.
وأوضح، أن جميع المباريات التي خاضها الفريق في البطولة كانت صعبة، مؤكدا أن لقاء الوداد بالمغرب كان لديه ثقة في العودة فائزًا.
وأتم تصريحاته:" أغلقنا صفحة الفوز بدوري أبطال إفريقيا ومن الغد سنستعد لخوض مواجهة كأس مصر أمام الاتحاد السكندري".
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