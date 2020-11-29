ألافيس يلقن ريال مدريد هزيمته الثالثة في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى ريال مدريد لطمة جديدة قوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني وسقط في فخ الهزيمة الثالثة له في المسابقة هذا الموسم بخسارته 2-1 أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" مساء السبت في الجولة الـ11 للمسابقة.

ومُني الريال بالهزيمة الثالثة في عشر مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن، وهي الهزيمة الثانية له مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد الريال عند 17 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد ألافيس إلى 13 نقطة ليقفز من المركز الخامس عشر إلى الثامن حيث حقق الفوز اليوم بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

وبات تلك الهزيمة الثانية للريال في آخر خمس مواجهات ضد ألافيس في الدوري حيث كانت الهزيمة الأخرى في أكتوبر 2018، ولكن هزيمة اليوم هي الأولى للريال على ملعبه أمام ألافيس منذ 20 عاما، وبالتحديد منذ أن خسر أمام نفس الفريق 1-0 في مايو 2000.

وأنهى ألافيس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لوكاس بيريز من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني، سجل خوسيه لويس سامارتين (خوسيلو) الهدف الثاني لألافيس في الدقيقة 49، إثر خطأ فادح من البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى الريال.

وسجل البرازيلي كاسيميرو هدف حفظ ماء الوجه للريال في الدقيقة 86.