كهربا يكشف كواليس حديثه مع موسيماني بعد هدف أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، كواليس حواره مع مدربه بيتسو موسيماني عقب الهدف الذي سجله محمد مجدي "أفشة" في شباك الزمالك.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز المثير على الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" مساء الجمعة الماضي.

"كهربا" قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"لقطتي مع موسيماني بعد هدف أفشة قولت له أترك اللاعبين تفرح وتعالى نفكر كيفية غلق منتصف الملعب ومش مهم إننا أنزل".

موسيماني قرر بعد هدف أفشة إجراء تبديل من خلال الاستعانة برامي ربيعة ليكون بديلاً لمحمد مجدي "أفشة" ثم الدفع بـ"كهربا" بدلاً من مروان محسن.

"كهربا" تحدث عن الفترة الماضية أيضًا، قائلاً :"واجهت العديد من الظروف خلال هذا الموسم لم تكن في حساباتي، أما على مستوى المباريات فشاركت في عدد قليل وعلى الرغم من ذلك استطاعت أن أسجل خمسة أهداف".

وكان "كهربا" انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من فريق ديبورتيفو آفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث استطاع أن يحقق لقبي الدوري ثم دوري أبطال أفريقيا.