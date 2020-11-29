بعثة المقاولون العرب تعود من جيبوتي غداً

تصل بعثة المقاولون العرب، مصر غدا الاثنين، ذلك بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتي ، ضمن ذهاب دور الـ٦٤ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المقاولون وصل منذ أيام لجيبوتي لمواجهة سولار، على ملعب الحاج علي حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية ، والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل ، بهدف نظيف.

أحرز الكاميروني سونج هدف المباراة في مرماه لصالح المقاولون في الدقيقة

23 بضربة رأسية بالخطأ في شباك فريقه أرتا سولار بطل جيبوتي، بعد كرة رأسية من فاروقا مدافع المقاولون.

ويستضيف المقاولون العرب ، نظيره أرتا سولار ، يوم ٤ ديسمبر من الشهر المقبل ، على ستاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر، وسيواجه الفائز النجم الساحلي التونسي في

دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية.

وترأس المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون بعثة الفريق ، في جيبوتي، حيث ضمت بعثة ذئاب الجبل في جيبوتي 21 لاعبًا اختارهم عماد النحاس المدير الفني، ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام، والمدربين أحمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع، ومحمد فتحي مدرب الحراس، وعبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال، والجهاز الإداري مجدي محمد على وحسين عبد الغني، والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائي التأهيل محمد صبحي وفتحي على.