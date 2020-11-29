وكيله: جيرالدو مستمر مع الأهلي في الموسم الجديد

كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب مع الأهلي في الموسم الجديد.

وأكد هشام بن صالح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "جيرالدو أحد

أوراق الجهاز الفني وشارك في لقاء أمس أمام الزمالك وهو حتى الآن مستمر في صفوف الفريق الأحمر".

وتابع: "جيرالدو لن يلعب في مصر إلا في صفوف النادي الأهلي".

وكشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا

كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية عن طريق النادي بشكل رسمي.

وأكد هشام بن صالح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "حتى الآن جيرالدو مستمر في صفوف النادي الاهلي". وتابع: "الإدارة لم تبلغني بتلقيه أي عرض حتي الآن".