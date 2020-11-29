مشرف المقاولون يحفز اللاعبين بمكافأت حال الصعود للدور المقبل من الكونفدرالية

حرص المهندس محمد عادل، المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، على تهنئة الفريق عقب فوزه أمام أرتا سولار الجيبوتي، ضمن ذهاب دور الـ٦٤ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المقاولون تواجه أمام أرتا سولار، عصر أمس السبت، وفاز

عليه بهدف نظيف، خلال مباراة الذهاب.

وطالب محمد عادل اللاعبين بمواصلة تقديم النتائج الجيدة، وطوي صفحة مباراة الذهاب والتركيز على المباراة المقبلة بمصر من أجل الصعود للدور المقبل

من البطولة الأفريقية. وأكد مشرف المقاولون بأنه سيكون هناك مكافأت في حال العبور للدور المقبل من كأس الكونفدرالية.

ويلتقي المقاولون أمام أرتا سولار ٤ ديسمبر من الشهر المقبل، بمصر، على ستاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر، ويلتقي الفريق الفائز أمام النجم الساحلي التونسي من دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية.

