حسام عاشور يعلق على تتويج الاهلي بلقب افريقيا

احتفى حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، بتتويج القلعة الحمراء بلقب دوري أبطال أفريقيا. وتوج الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما تغلب على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، مساء الجمعة في ستاد القاهرة الدولي. غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، مساء الجمعة في ستاد القاهرة الدولي. وكتب عاشور عبر حسابه الشخصي عبر موقع انستجرام "مبروك لرجالة الأهلي وجمهور الأهلي العظيم البطولة التاسعة والسادسة في تاريخي". ويحتسب تتويج الاهلي بلقب افريقيا، ضمن بطولات حسام عاشور خلال مسيرته إذ انه مسجل في قائمة الاهلي الافريقية، قبل رحيله في الانتقالات الحالية للاتحاد السكندري لمدة موسمين.

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