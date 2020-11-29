أبدى أكرم توفيق لاعب النادي الاهلي، سعادته عقب تحقيق الاحمر لقب دوري أبطال افريقيا. وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: " مباراة الزمالك بنهائي دوري الأبطال كانت صعبة ولم يكن بالإمكان توقع االفريق الفائز. البلد: " مباراة الزمالك بنهائي دوري الأبطال كانت صعبة ولم يكن بالإمكان توقع االفريق الفائز. واكد: كنت حزين لمغادرة الأهلي لكني أبحث عن فرصة المشاركة واتم: موسيماني طلب مني المشاركة في أكثر من مركز وأشاد بي". وتوج النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

كانت هذه تفاصيل خبر أكرم توفيق: "النهائي كان صعب التوقع.. وحزنت للرحيل عن الأهلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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