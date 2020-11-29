ملخص مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الاسباني “كورتوا يقتل الريال”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في إحدى مباريات اليوم السبت 28-11-2020 بالجولة 11 في الدوري الاسباني، والمنتهية بمفاجأة كبيرة بفوز ألافيس 2/1 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

نقلت مباراة “ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس” على قناة بين سبورت 1 و3، بصوت المعلق “يوسف سيف”، ونقلت كذلك على قناة لا ليجا تي في بار.

أقيمت مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس على ملعب الفريدو دي ستيفانو بإدارة من الحكم الاسباني “أدريان كورديرو فيغا”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وعلى الرغم من تحقيقه فوزًا رائعًا امام الإنتر في دوري أبطال أوروبا، الا ان ريال مدريد ظهر بصورة باهتة أمام ألافيس وتلقت شباكه هدفًا في الدقائق الخمس الأولى بركلة جزاء أحتسبت ضد ناتشو فيرنانديز.

وأضاف ألافيس الهدف الثاني خلال الحصة الثانية بواسطة خوسيلو بعد هفوة كارثية من الحارس تيبو كورتوا في تشتيت كرة عائدة من فارن.

ولم يحقق الريال الانتصار في اخر مباراتين له في الدوري الاسباني، حيث خسر من فالنسيا وتعادل امام فياريال، ليتجمد في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، من 9 مباريات، مكتفيًا بالفوز في 5 مناسبات والتعادل في مباراتين بالاضافة لثلاث خسائر بعد مباراة اليوم.

وتقدم ديبورتيفو ألافيس من المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الاسباني إلى المركز التاسع ليتجاوز أندية فالنسيا وبلباو وبرشلونة (مؤقتًا).

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ريال مدريد 1-2 ألافيس

????️ملعب الفريدو دي ستيفانو (مدريد – اسبانيا)

????الدوري الاسباني (الجولة 11)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الاسباني

???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع ميركاتو

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تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – مارسيلو – ناتشو فيرنانديز – رافاييل فاران – لوكاس فاسكيز – توني كروس – لوكا مودريتش – كارلوس كاسيميرو – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – ماريانو دياز.

تشكيلة ديبورتيفو الافيس اليوم: باتشيكو – لوجوارديا – نافارو – ليجوني – دوارتي – ريوخا – بينا – باتاليا – خوتا – خوسيلو – لوكاس بيريز.

الشوط الأول

???? دقيقة حداد على روح مارادونا .. ولقطات مؤثرة من مخرج اللقاء ، وضع الكاميرا على زيدان وخلفه قميص مارادونا رقم 10.. رسالة جميلة ورائعة، مخرج فنان!

???? لحظات مُبكية في ملعب ألفريدو دي ستيفانو..الجميع حزين على رحيل مارادونا..لا أحد يمكنه نسيان الروائع التي قدمها دييجو لسنين طويلة.

1″ ???? صافرة بداية المباراة بعد تصفيق اللاعبين لمارادونا..

3″ أوووووووووووووووووه..لمسة يد من ناتشو فيرنانديز داخل منطقة جزاء ريال مدريد، والحكم يطلق صافرته..

4″ ركلة جزاء صحيحة لفريق ألافيس في بداية المباراة..والريال لا يزال خارج أجواء اللعبة..

5″ ⚽️ جوووووووووووووووول…ألافيس يستغل ركلة الجزاء ويسجل منها الهدف الأول عن طريق اللاعب لوكاس بيريز – لاعب آرسنال السابق -.

15″ أوووووووووووووووووووه…عرضية نموذحية من ركلة ركنية نفذها توني كروس، ضربها ماريانو دياز برأسية قوية لكن في منتصف المرمى، ليمسك بها الحارس دون مشاكل.

16″ مطالبات من لاعبي ريال مدريد بركلة جزاء ضد اللاعب رقم 5 “لاجوارديا” بعد سحب كاسيميرو من جسده أثناء تنفيذ ركلة ركنية..

18″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط ريال مدريد كاسيميرو

20″ ???? أوووووووووووووووووووه…هازارد يرواغ ويمر في العمق الدفاعي لديبورتيفو الافيس ويطلق تصويبة قوية يُبعدها الحارس، لترتد مرة أخرى نحو هازارد الذي تسلم وراوغ وتعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء..

20″ ???? الحكم يرفض اللجوء إلى تقنية الفار..؟؟!

21″ ???? الإعادة توضح تعرض هازارد لعرقلة من المدافع رقم 3 “روبن دوارتي”.

22″ لا لا الإعادة واضحة!!! ركلة جزاء صحيحة 100٪ .. الريال ظلم!!

24″ إنفراااااااااد…لوكاس بيريز يُهدر الهدف الثاني لالفيس بعد انفراده التام بالحارس كورتوا ..حيث فضل تسديد الكرة “لوب” من فوق رأس كورتوا الذي تفطن لها وأبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية..

25″ بصراحة الافيس يقدم مباراة جميلة ومفتوحة..تشعر أن الفريق يحاول استغلال اللعب على ملعب صغير مثل ألفريدو دي ستيفانو لتحقيق فوز تاريخي على الريال كما فعل قادش في وقت سابق من هذا الموسم وشاختار في دوري الابطال.

27″ ???? سوء الحظ يواصل مطاردة إدين هازارد مع ريال مدريد .. اللاعب يطلب التغيير بسبب الإصابة !

28″ ???? تغيير أول في صفوف الريال بنزول رودريجو جوس بدلاً من هازارد (إضطراري)

30″ سيطرة ريال مدريد على الكرة تتصاعد بمرور الوقت ، انطلاقات من اليمين واليسار بصفة مستمرة وتحركات من دون كرة..

35″ الريال يتحكم في إيقاع اللعب، واختفاء تام لفريق الافيس في الخطوط الأمامية، الفريق كله منكمش في الخلف خوفًا من هدف التعديل.

38″ ???? أوووووووووووووه…هفوة قاتلة من أحد مدافعي ديبورتيفو الافيس حين حاول مراوغة ماريانو دياز على حدود منطقة جزاء الافيس، لتقطع منه وتذهب إلى توني كروس الذي إنفرد بالحارس وسدد، ليتصدى باتشيكو بالقدم على طريقة حراس كرة اليد..لترتد إلى كروس الذي سدد من جديد ليتألق باتشيكو بإبعاد الكرة بيديه من الزاوية الضيقة إلى ركنية.

38″ ???? في الإعادة اتضح أن مدافع الافيس أُرتكب ضده خطأ من ماريانو دياز عندما قطع منه الكرة على مشارف منطقة جزاء الافيس..لكن الحكم رفض احتساب الخطأ..واحتجاج شرس من مدرب الافيس على الخط.

40″ ???? أووووووووووووووه…فرصة جديدة ضائعة من ريال مدريد، عرضية نموذجية من لوكاس فاسكيز داخل منطقة جزاء الافيس يضربها ماريانو دياز برأسية قوية لكن في منتصف المرمى سهلة في يد باتشيكو.

41″ استحواذ وهجوم شرس من ريال مدريد في الدقائق الماضية…الهدف يطبخ على نار هادئة.

42″ هل يستمر تألق باتشيكو الذي يقدم مباراة مثالية كذلك في عملية الخروج الصحيح من مرماه لإلتقاط العرضيات الصعبة.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتأخر ريال مدريد 0-1.

الشوط الثاني

الأخبار الواردة من مدريد تؤكد أن هازارد أصيب بإصابة عضلية ولهذا طلب التغيير .. ربما يغيب لمدة أسبوعين على الأقل بسبب هذه الإصابة الجديد.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني…لا توجد تغييرات في كلا الفريقين

49″ ???? ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووووووووول…يا لها من هفوة لا تغتفر من الحارس كورتوا!!! الهدف الثاني لديبورتيفو الافيس عن طريق “خوسيلو”.

49″ ???? ???? لعبة الهدف بدأت بضغط من لوكاس بيريز على رافاييل فاران، ليجبره على إعادة الكرة إلى كورتوا الذي تسلمها بأريحية، ومهدها لنفسه، وبدلاً من تمريرها طولية إلى وسط الملعب، قرر كورتوا وضعها أرضية قصيرة جدًا إلى كارلوس كاسيميرو، ليقطع خوسيلو الكرة ويسددها بلمسة واحدة بباطن القدم في المرمى الفارغ !!

50″ ???? خطأ كارثي من كورتوا يتحمل مسؤولية هذا الهدف بنسبة 100٪..

57″ ???? أوووووووووووه…لوكاس بيريز يرسل عرضية نموذجية بالقدم اليسرى من الرواق الأيسر تجد خوسيلو داخل منطقة جزاء الريال ليحولها بلمسة واحدة في المرمى بعد هروبه من مارسيلو، لكنها ذهبت ضعيفة وسهلة في يد كورتوا.

63″ ???? أوووووووووووه…إنفراااااااااد!! الافيس يُهدر فرصة الهدف الثالث.

63″ ???? لوكاس بيريز يضرب مصيدة التسلل بعدما حصل على تمريرة في عمق وسط ملعب ريال مدريد، ثم راوغ ناتشو فيرنانديز بطريقة مذهلة، لينفرد بالحارس كورتوا ويسدد بالقدم اليسرى، لكن كورتوا يُبعدها لترتد إلى لوكاس مرة أخرى، ليمرر إلى خوسيلو الذي سدد بلمسة واحدة لترتطم في جسد فاران..

63″ ???? تغيير جديد في ريال مدريد بنزول “فينيسيوس جونيور” بدلاً من ماركو أسينسيو المخيب اليوم..

67″ ???? بطاقة صفراء للاعب الافيس “ريوخا”.

70″ ???? تغييران في صفوف ريال مدريد بمشاركة “فيرلان ميندي وإيسكو” بدلاً من مارسيلو وتوني كروس..

71″ ???? تغيير رابع للريال بنزول “مارتن أوديجارد” محل لوكاس مودريتش.

73″ فرصة ذهبية تضيع من ريال مدريد لتسجيل هدف التقليص بسبب تسديدة سيئة من رودريجو داخل منطقة الجزاء تمر جوار القائم الأيمن بقليل..

74″ ???? بوووووووووووووووووم…ثاني الفرص الحقيقية لريال مدريد على مرمى الافيس في الشوط الثاني بتصويبة قوية بالقدم اليسرى من لوكاس فاسكيز بعد مراوغة ممتازة على حافة منطقة الجزاء..تمر من جوار القائم الأيمن بياردة واحدة.

76″ ???? بطاقة صفراء لمدافع الافيس روبن دوارتي.

77″ ???? تغيير أول في صفوف الافيس بنزول “مينديز” بدلاً من توماس بينا.

83″ أووووووووووووووووه…إنقاذ خيالي من مدافع الافيس لكرة من على خط المرمى بعد رأسية من ماريانو دياز!!

83″ الإعادة أظهرت تشتيت المدافع للكرة برأسه من على الخط تمامًا..

84″ الهدف بهذا الشكل لن يتأخر على ريال مدريد …

87″ ⚽️ جووووووووووووووول…ريال مدريد يقلص الفارق 1/2 عن طريق كارلوس كاسيميرو الذي تابع تسديدة فينيسيوس جونيور التي ارتدت من يد الحارس باتشيكو داخل منطقة الستة..

88″ ???? بطاقة صفراء للاعب الافيس البديل “مينديز”.

88″ ???? تغييران في صفوف الافيس بنزول “سانز ولوبيز” بدلاً من لوكاس بيريز وريوخا.

89″ فرصة فررررررررصة لافيس بعد تمريرة خاطئة من مارتن أوديجارد في وسط الملعب، ارتدت بهجمة مضادة انهاها اللاعب البديل رقم 26 “خافي لوبيز” بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل المنطقة لكن كورتوا يتألق بابعاد ناجح للتسديدة.

90″ الحكم يضيف 5 دقائق كوقت بدل من ضائع..

96″ بوووووووووووووووووووووم…إيسكو يصوب من خارج منطقة الجزاء، حوالي 19 ياردة، كرة مقوسة رهيبة تصطدم في المقص الأيسر لحارس مرمى الافيس وتخرج إلى ركلة مرمى..

96″ راموس وزملائه في المدرجات يشعرون بخيبة أمل كبيرة بعد ضياع هذه الفرصة..

96″ صافرة نهاية المباراة بفوز الافيس 2/1.

الافيس يفاجيء فالنسيا وأثلتيك بلباو وبرشلونة في جدول ترتيب الليجا، ويتجاوزهم برصيد 13 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف عن إليتشي الثامن، وبفارق نقطة عن غرناطة السابع.

ريال مدريد يتجمد في المركز الرابع برصيد 17 نقطة ، ليخفق في استعادة المركز الثالث من فياريال الذي تنتظره مباراة يوم غد أمام ريال سوسيداد المتصدر ب23 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد.

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