الملكي يواصل السقوط.. ريال مدريد يتلقى هزيمة مفاجئة من آلافيس

الأحد 29 نوفمبر 2020

واصل نادي ريال مدريد نتائجه السلبية في الدوري الإسباني، بعدما تعرض لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه ألافيس، في الجولة الـ11 من المسابقة.



وتعرض ريال مدريد للهزيمة على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو بنتيجة 1-2، لتكون هذه المباراة هي الثالثة على التوالي التي يفشل فيها الفريق الملكي في تحقيق الفوز.

وافتتح ألافيس التسجيل في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة عن طريق لاعبه لوكاس بيريز من ركلة جزاء، وهي الركلة الخامسة التي يتم احتسابها على الريال في المباريات الـ3 الأخيرة.

وفي الدقيقة 49 عزز ألافيس تقدمه بهدف ثانٍ سجله خوسيه لويس ماتو، بعد تمريرة خاطئة من الحارس البلجيكي لريال مدريد تيبو كورتوا.

لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو سجل هدف ريال مدريد الوحيد قبل 4 دقائق من نهاية المباراة، غير أنه لم يكن كافيا لإدراك التعادل، لينجح الضيوف في خطف الانتصار.

وباتت هذه الهزيمة هي الأولى التي يتعرض لها ريال مدريد من ديبورتيفو ألافيس منذ 20 عاما، وتحديدا منذ الهزيمة 0-1 في 6 مايو/آيار 2000.

بهذه النتيجة توقف رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع ألافيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع.