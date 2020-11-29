الامارات | مدرب الأهلي بعد التتويج الإفريقي: طموحاتنا كبيرة جداً في مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي بعد التتويج الإفريقي: طموحاتنا كبيرة جداً في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد التتويج بطلاً للمرة التاسعة في تاريخ النادي بلقب دوري أبطال إفريقيا، أول من أمس، إن «طموحات الفريق باتت كبيرة جداً في مونديال الأندية، الذي سينافس فيه الأهلي أبرز أندية العالم».

وأكد موسيماني، في تصريح صحافي، أنه سعيد لأن الأهلي منحه الفرصة للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فريقه السابق صن داونز الجنوب إفريقي، وتابع: «اللاعبون تحلوا بالشخصية القوية خلال المباراة، خصوصاً أنهم واجهوا خصماً قوياً»، وقال إن التركيز الآن سينصبّ على المسابقات المحلية.

في المقابل، هنأ العديد من الأندية والاتحادات الأهلي بعد فوزه في النهائي على الزمالك 2-1، وكان بينها بايرن ميونيخ. وحقق الأهلي خمسة مكاسب بعد التتويج، أولها أنه أضاف النجمة التاسعة بعد أن غاب عن اللقب منذ 2013، ثم عودة المشاركة في المونديال، بجانب أنه على موعد مع لقب السوبر الإفريقي، ولأن الفوز تم أمام غريمه الزمالك، وجني ثلاثة ملايين دولار.

5 مكاسب للأهلي

1- اللقب التاسع.. والأول منذ 2013.

2- العودة للمشاركة في المونديال.

3- مرشح بقوة للقب السوبر الإفريقي.

4- الفوز في النهائي جاء على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

5- الحصول على جائزة ثلاثة ملايين دولار.

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