الامارات | «عمان 44» و«فيكتوريوس» بطلي سباق «دبي لقوارب التجديف»

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمان 44» و«فيكتوريوس» بطلي سباق «دبي لقوارب التجديف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الجولة الافتتاحية لسباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس، مشاركة كبيرة ونتائج لافت. وأقيم الحدث بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي 30*30، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة واشتراطات فنية جديدة طالت القارب وعدد البحارة المشاركين من أجل زيادة التباعد الجسدي بين المشاركين.

وشارك في السباق 38 قارباً وزعت على شوطين: الأصفر والأحمر، على متنها ما يزيد على 340 شخصاً. وشهد الشوط الأول تتويج القارب «عمان 44» بقيادة النوخذة حميد سالم البحري، متفوقاً على 19 قارباً أخرى، من بينها قارب البحرين «كي اتش كي» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، فيما حل القارب «النخبة 87» لمالكه النوخذة عثمان المنصوري في المركز الثالث.

وشهد الشوط الثاني تألق القارب البحريني «فيكتوريوس 53» لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة عبدالله الحدي، وفوزه بالمركز الأول متفوقاً على 17 قارباً في الشوط الأحمر، ومتقدماً على صاحب المركز الثاني القارب «أساس 39» لمالكه خليفة بن شاهين، وصاحب المركز الثالث القارب «الصاروخ 7» لمالكه النوخذة إبراهيم المرزوقي.

وعقب نهاية السباق قام المدير التنفيذي لنادي دبي محمد عبدالله حارب، يرافقه المقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وهزيم القمزي مدير السباقات في النادي، بتقديم الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط بمشاركة ممثل عن كل قارب.

الشوط الأول (الأصفر)

1- عمان 44.

2- كي إتش كي 54.

3- النخبة 87.

4- مشهور 16.

5- جلفار 55.

الشوط الثاني (الأحمر)

1- فيكتوريوس 53.

2- أساس 39.

3- الصاروخ 7.

4- دبي 5.

5- شرطة دبي 30.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news