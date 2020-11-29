الامارات | العين يحتاج إلى تغيير فني شامل

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يحتاج إلى تغيير فني شامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقف قطار الشارقة كالمعتاد في محطة خورفكان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة السابعة من مسابقة الدوري، في مباراة رفض فيها «الملك» استمرار صحوته والبقاء بفارق كبير في الصدارة. مباراة لم يقدم فيها الشارقة ما يستحق من أجل الفوز إلا في نهاية الشوط الثاني، ليفقد أول نقطتين له في بطولة الدوري، ويتقلص الفارق مع صاحب المركز الثاني (النصر) إلى ثلاث نقاط فقط.

في المقابل فاز النصر على بني ياس لكنه لم يقنع أيضاً، ليبقى منفرداً في وصافة جدول الترتيب. العميد أيضاً يحتاج إلى تدخل عاجل وانضباط على حجم ما يقوم به مدرب الفريق الكرواتي كرونسلاف خارج الخطوط. هذه المباراة وجد الفريق ضالته فيها عند اللاعب ضياء سبع، الذي تكفل بإحراز هدف النصر الوحيد من ضربة حرة مباشرة.

الكلاسيكو الذي تنتظره الجماهير وجمع العين والوحدة لم يكن عند المستوى المطلوب بين فريقين من المفترض أنهما منافسان في لقب الدوري، لكن كان للاعبين رأي آخر داخل الملعب، حيث لم ترتقِ المباراة إلى مستوى الدوري المشتعل والمباريات القوية التي لعبت خلال الجولات الماضية، ورغم فوز العين فإنه لم يكن مقنعاً أمام الجماهير والنقاد، فخرجوا بعد المباراة للحديث عن المشكلات التي يعانيها الزعيم بالبطولة.

الجزيرة وشباب الأهلي حققا الأهم والفوز بالنقاط الثلاث أمام فريقين من مؤخرة الجدول حتا وعجمان، لكن الجزيرة أثبت أنه قادر على الاستمرار بما يقدمه من فنون في كرة القدم بفضل الاستحواذ الإيجابي على الكرة والتمريرات التي تسهم في السيطرة على مجريات المباراة، فقد حقق المهم أمام حتا وواصل مطاردة المتصدر والوصيف، وكل ذلك في غياب عموري.

يبدو أن فريق اتحاد كلباء سيكون الحصان الأسود هذا الموسم بعد أن حقق الفوز الرابع ليصل إلى النقطة 12 في المركز السابع، وهو الرصيد نفسه لشباب الأهلي، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن النصر الوصيف، بعد أن حقق الفوز على الظفرة في عقر داره بنتيجة 2-1، بينما حقق الوصل المهم في مباراته أمام الفجيرة وفاز بثلاثية نظيفة أبعدته عن دائرة الشكوك، ووصلت به إلى المركز العاشر برصيد تسع نقاط.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في قمة الجولة السابعة والكلاسيكو بين العين والوحدة بسؤال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. العين يفوز ولا يقنع.. وكلاسيكو أقل من مستوى الدوري.. ماذا يحتاج الزعيم للعودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري؟»، وتم رصد أربع إجابات، هي: تغيير خطة اللعب، البحث عن لاعبين أجانب، الدعم بلاعبين مواطنين، كل ما سبق. وخلال التصويت الذي شارك فيه 325 شخصاً، أجمع الجمهور بنسبة 59% على أن العين يحتاج إلى تغيير شامل باختيار كل ما سبق، بينما جاءت نقطة البحث عن لاعبين أجانب بنسبة 26.3%، والدعم بلاعبين مواطنين 9%، وتغيير خطة اللعب 5.8%.

من جانبه اختلف المحلل الفني خالد عبيد مع رأي الجمهور، وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن الجولة السابعة من البطولة أثبتت أن العين بحاجة إلى تدخل عاجل من أجل العودة بقوة إلى المنافسة في لقب الدوري، مشيراً إلى أن فوز العين لا يعني أنه كان الأفضل لكن يحتاج الفريق إلى لاعبين أجانب سوبر، وهو ما يجب أن تبحث عنه الإدارة من الآن وقبل شهر من فتح باب التسجيل.

وقال خالد عبيد: «تعرقل الشارقة في خورفكان لأن الأخير يلعب كرة قدم جيدة، وسبق أن عرقل شباب الأهلي رغم عدم تحقيقه أي فوز حتى الآن، أما النصر فيعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين حتى الآن، وربما لا يسعفه ذلك في منتصف ونهاية الدوري، وإذا غاب أي لاعب فسيكون الأمر مؤثراً، لكن الفوز على بني ياس وفي هذا التوقيت أمر إيجابي».

وأضاف: «الجزيرة مازال هو الأفضل على مستوى الاستحواذ وتقديم المستوى المقنع لما يملكه من مجموعة كبيرة من اللاعبين، وفي سباق القاع وجد عجمان نفسه متواجداً في المركز قبل الأخير. الفريق يحتاج إلى تصحيح شامل، وإلى روح افتقدناها في الفريق من الموسم الماضي».

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