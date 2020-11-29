الامارات | كرونسلاف: أشعر بالخجل من أداء لاعبي النصر رغم الفوز على بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: أشعر بالخجل من أداء لاعبي النصر رغم الفوز على بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق النصر المهم في مباراته أمام بني ياس، أول من أمس، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، بالفوز بهدف دون مقابل، لكن الفوز لم يقنع مدرب الفريق، الكرواتي كرونسلاف، الذي هاجم لاعبيه بعد المباراة، ليؤكد أن الفريق قدم أسوأ مباراة تحت قيادته منذ أن تولى تدريب الفريق، وأكد أنه يشعر بالخجل بسبب أداء اللاعبين في المباراة، وهو ما يحتاج إلى وقفة من اللاعبين.

وكان لاعب النصر، ضياء سبع، قد أنقذ فريقه من فخ التعادل وأحرز هدف الفوز الوحيد، ليحصل الفريق على ثلاث نقاط ويستمر في المنافسة على اللقب.

وكان كرونسلاف قد أكد، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أنه سعيد بالحصول على النقاط الثلاث، لكنه قال: «قضيت مع النصر ما يقرب من عام وبضعة أشهر، ربما تكون هذه المباراة هي الأسوأ لي مع النصر حتى الآن، لاعبون دون روح، جمهور النصر لا يستحق ذلك، أشعر بالخجل من الفريق، أنا من وضعت التشكيل وأنا من أتحمل هذا الأداء السيئ».

في المقابل واصل الجمهور النصراوي متابعة فريقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصد علامات استفهام على الفريق، منها الاستغراب من حرمان لاعب الفريق، طارق أحمد، شارة القيادة ومنحها للاعب تيغالي الغائب عن التهديف منذ فترة، إضافة إلى استمرار الدفع باللاعب براندلي كواس الذي يعتبره الجمهور الأسوأ بين اللاعبين الأجانب.

وهناك علامات استفهام على استمرار عدم الدفع باللاعب حبيب الفردان، الذي تألق في بداية الموسم وغاب عن قمة الشارقة، بينما لايزال تيغالي خارج الخدمة بما يقدمه من مستوى فني سيئ، إضافة إلى لاعب الرأس الأخضر، ريان مينديز، الذي يقوم بمجهود كبير لكنه غير موظف في مصلحة الفريق.

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