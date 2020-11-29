الامارات | توسّع التحقيق مع بلاتر وبلاتيني ليشمل «الاحتيال وسوء الأمانة»

شكرا لقرائتكم خبر عن توسّع التحقيق مع بلاتر وبلاتيني ليشمل «الاحتيال وسوء الأمانة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توسّع التحقيق الذي يخضع له، منذ سنوات، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، جوزيف بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، الفرنسي ميشال بلاتيني، في سويسرا، ليشمل أيضاً تهمتَي «الاحتيال» و«سوء الأمانة»، حسبما ذكر مصدر مطلع على التحقيق لوكالة «فرانس برس».

وكان الطرفان متهمين في إجراء قضائي عام 2015، حيال دفعة مالية قدمها بلاتر لبلاتيني عام 2011 بقيمة 2.2 مليون دولار، لقاء عمل استشاري أداه بلاتيني للأول عام 2002.

وقررت النيابة العامة تغيير محور تحقيقها والتوسّع فيه، بحسب المصدر عينه الذي أكد ما نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية والموقع الفرنسي «ميديابار»، وتحقق النيابة العامة بالاشتباه في «تواطؤ في الإدارة السيئة، والاختلاس والتزوير».

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