شكرا لقرائتكم خبر عن تخليد اسم مؤمن زكريا على قميص الأهلى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد الرملاوي الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن ملابس الأهلي، إن هناك مفاجأة سيتم تجهيزها لمؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، على تيشيرت الموسم الجديد للفريق الأحمر.

وأكد الرملاوي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «هناك محاولات لتخليد اسم مؤمن زكريا على قميص الأهلى الجديد».

وتابع: «الكابتن مؤمن زكريا لاعب كبير ونتمنى عودته للملاعب من جديد، وما ندرس تقديمه أقل شيء يستحقه».