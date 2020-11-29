شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير لون قميص الأهلي البديل في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف وليد الرملاوي، الرئيس التنفيذي للشركة أمبرو المسؤولة عن ملابس الأهلي، ألوان التيشيرت البديل للنادي الأهلي في الموسم الجديد. وأكد الرملاوي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «اللون الأساسي هو الأحمر ولكن اللون الأسود والفسدقي سيتم إلغاءهم». وتابع: «سيكون اللون البديل مفاجأة للجماهير»، وعن العودة للون الأزرق أو الذهبي: «كل شيء وارد ولكن أؤكد أنها ستنال إعجاب كافة الجماهير». الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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