شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تهاجم شقيق نائب رئيس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الدكتور هشام العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال الغندور عبر شاشة قناة الزمالك: «هشام العامري أساء لشيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي والحجة دائما هي الأهلي فوق الجميع».

وواصل الغندور: «هل هذه عقلية دكتور وهل نائب رئيس الأهلي راض عما يفعله شقيقه».

وأنهى تصريحاته: «ردود هشام العامري في التعليقات تدعو للكثير من التعصب وأتمنى أن تتخذ مباحث الإنترنت الإجراءات ضد كل هذا التنمر والعنصرية والإساءة للأشخاص».

وكان العامري قد كتب عبر حسابه: «إدعو للمرحوم، فإنه الآن يسال»، قبل أن يؤكد في بعض ردود على من انتقد المنشور: «نعم أقصد الإساءة والإهانة لأنها بدات منه ضد جمهور الأهلي.. الأهلي فوق الجميع».